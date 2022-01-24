Майкоп, , 11:35 — REGNUM В Адыгее бывшего заместителя регионального управления ГИБДД Рамзина Гусарука обвиняют во взяточничестве. Установлено 18 фактов получения денежных средств от его подчиненных на общую сумму около 2,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Взятка A-r-e-s

Факты коррупции выявили сотрудники управления ФСБ. По ним возбуждено уголовное дело о получении взяток в значительном и крупном размерах. В рамках его расследования выяснили, что замначальника предложил своим подчиненным за взятки покровительствовать им по службе. Ежемесячно в течение трех лет они передавали ему денежные средства, пока высокопоставленный полицейский не оказался в поле зрения правоохранителей. За это время, начиная с апреля 2018 года, он получил 2 млн 490 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело завершено и передано в суд.