Ирвайн, США, , 11:31 — REGNUM В популярном многопользовательском шутере Overwatch пройдёт специальное событие, приуроченное к празднованию китайского Нового года. Об этом 24 января пишет «Игромания».

Overwatch Иван Шилов © ИА REGNUM

https://twitter.com/PlayOverwatch/status/1485296604655628288

Старт события запланирован на 25 января. Ожидается, что в рамках его проведения геймеры получат доступ к уникальным испытаниям, а также косметическим предметам для героев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, продюсер Overwatch Трейси Кеннеди обвинила главу Activision Blizzard Бобби Котика в задержке релиза Overwatch 2. По её словам, Котик постоянно нагружал разработчиков дополнительными проектами, а потом отменял их.

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