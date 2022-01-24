Уфа, 24 января, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Сотрудника полиции осудили за получение взятки и превышение должностных полномочий в Башкирии. Об этом 24 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

ru.torange.biz Взятка

В суде было установлено, что осенью 2019 года сотрудники ДПС отстранили жителя города Нефтекамска, который ранее был лишен водительских прав, от управления автомобилем и составили в отношении него административный протокол, а автотранспортное средство поместили на спецстоянку.

Сообщается, что тогда мужчина обратился к обвиняемому начальнику местного ОГИБДД, который в нарушение должностных обязанностей распорядился ликвидировать материалы проверки.

Отмечается, что помимо этого, весной 2018 года фигурант уголовного дела через посредника за взятку в размере 30 тысяч рублей обеспечил получение мужчиной водительского удостоверения без фактической сдачи экзаменов.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий и получение взятки. Свою вину обвиняемый не признал. На время следствия он был отстранен от выполнения служебных обязанностей.

В результате суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также к штрафу в размере 600 тысяч рублей. Помимо этого, подсудимый лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на четыре года.