Иркутск, , 11:30 — REGNUM В связи с трагедией в забайкальской Домне, где собаки растерзали ребёнка, а также с участившимися жалобами жителей Иркутска на безнадзорных животных, мэр столичного города Руслан Болотов поручил специалистам комитета городского обустройства совместно с главами округов усилить контроль за ситуацией с безнадзорными животными. Подробности 24 января сообщает пресс-центр иркутской мэрии.

Злая собака (сс) freegr

По оценкам специалистов, в городе фиксируется значительный прирост особей без владельцев. Причин несколько.

Первая — выпуск отловленных животных в прежние места обитания. В 2021 году на улицы Иркутска из 1109 отловленных особей вернули 738, как того требует федеральное законодательство.

Второе — нехватка финансирования. Так, в 2022 году Иркутску доведена субвенция в размере 5 524 600 рублей. В рамках муниципальных контрактов возможно осуществить отлов 359 собак без владельцев, поскольку стоимость услуг за одну собаку (при условии выполнения полного комплекса мероприятий, включающих в себя отлов, вакцинацию, стерилизацию, 20-дневное содержание) в среднем составляет 15 381,03 рублей.

«Вместе с тем, отметим, что в 2020 году финансирование составляло 7 913 300 рублей при средней стоимости услуг 5 545 рублей за одну собаку без владельца. В 2021 году Иркутску было выделено 10 809 500 рублей при средней стоимости услуг за идентичные мероприятия 8 909 рублей за одну собаку без владельца. В этом году стоимость услуг со стороны подрядных организаций значительно выросла», — сообщили в комитете городского обустройства администрации Иркутска.

Также в городе растет количество собак, которые не чипированы и не стерилизованы. К этому приводит безответственное отношение людей к животным, а также отсутствие контроля за организациями, осуществляющими отлов.

Так, в адрес отдела санитарного состояния администрации Иркутска неоднократно поступали звонки от жителей предместья Рабочее, поселка Вересовка и станции Батарейная о массовом выпуске неизвестными лицами собак без бирок, ранее не обитающих в данной местности.

В связи с этим мэр Иркутска Руслан Болотов инициирует обращение в прокуратуру и иные надзорные органы для проверки добросовестности организаций, занимающихся отловом собак, в части выпуска животных без владельцев в прежнее место обитания, в том числе отловленных на территории других муниципальных образований.

«Проблема есть, мы фиксируем рост популяции безнадзорных животных. И наша задача — в первую очередь, обеспечить безопасность иркутян. Совместно с правительством Иркутской области прорабатываем вопрос по строительству государственных приютов для собак. Также готовим предложения по внесению изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» в части выпуска собак без владельцев в прежнее место обитания», — сообщил Руслан Болотов.

Как сообщало ИА REGNUM, семилетняя девочка пропала 22 января после музыкальной школы, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. В одном из официальных сообщений на сайте правительства Забайкалья прямо сказано: собаки загрызли ребёнка в Домне.

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