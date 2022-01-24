Хартум, , 11:32 — REGNUM Военные в Судане объявили о прекращении боевых действий со всеми группировками повстанцев, действующими на территории страны. Соответствующий приказ опубликовал глава Переходного военного совета Судана, генерал — полковник Абдель-Фаттах аль Бурхан. Об этом сообщает информационное агентство SUNA.

Повстанцы. Судан Kalou Kaka

По данным журналистов, приказ распространяется на представителей гражданской и военной администрации в ряде регионов страны. В первую очередь — это касается восточной провинции Дарфур, где действуют крупные вооружённые соединения ряда повстанческих группировок.

Согласно тексту заявления, принятое решение «призвано создать атмосферу стабильности и безопасности в стране и предвосхитить новую эру мира, спокойствия и безопасности».