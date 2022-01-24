София, , 11:26 — REGNUM Официальная София отказалась от идеи введения в Болгарии тотального карантина в контексте пандемии коронавируса. Об этом, как пишет софийская газета «Дума», заявила 24 января министр здравоохранения страны Асена Сербезова журналистам.

Болгария PavelD

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По ее словам, в настоящее время распространение коронавируса в целом по стране находится под контролем медицинских служб, и дополнительные ограничения свободы передвижения граждан в данном случае бессмысленны.

«Для эффективной борьбы с коронавирусом сегодня необходимо укреплять материально-техническую базу наших клиник и больниц, а также активно пропагандировать вакцинацию», — отметила, в частности, она.

Тем не менее, А. Сербезова подчеркнула, что использование так называемого «Зеленого сертификата» (документа о вакцинации или справки об отсутствии заболевания) в Болгарии будет повсеместным. Ранее болгарские власти обязали депутатов Народного собрания (парламента) страны появляться на заседаниях высшего законодательного органа исключительно при наличии «ЗС».

Согласно официальным данным, общее число выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 880 тысяч человек. Из них скончалось 32 664 граждан.