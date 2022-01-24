Москва, 24 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Решение президента РФ об индексации военных пенсий приближает военных пенсионеров к получению обещанных денег. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Пенсии будут увеличены, не на 4%, а на 8,6%, как и для всех остальных пенсионеров. Это решение коснётся около 2,6 млн российских граждан», — сказал Миронов.

Он напомнил, что с 2012 года сотрудникам силовых ведомств стали выплачивать пенсию в размере 54% от денежного довольствия, а с 2013 года начали индексировать на 2% в год. Причем делать это собирались до тех пор, пока пенсия не сравняется с ранее обещанными величинами, но каждый год инфляция напрочь «съедала» каждое очередное повышение, отметил парламентарий.

«В итоге людей обманули, получилась ну прямо совсем «урезанная» индексация, но решение президента об увеличении пенсии на 8,6% приближает военных пенсионеров к получению обещанных денег», — сказал Миронов.