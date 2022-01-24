Токио, , 11:25 — REGNUM Нескольким геймерам удалось заполучить копии игры Pokemon Legends: Arceus за 10 дней до официального релиза. Об этом пишет портал VGC.

Pokemon Amxxcs.ru

Игроки начали транслировать своё прохождение игры в TikTok и Instagram, раскрывая различные секреты сюжета и игрового процесса. Как именно им удалось заполучить копии Legends: Arceus пока неизвестно.

Вероятно, Nintendo и The Pokemon Company в ближайшее время ограничат доступ к этим трансляциям.

Напомним, что полноценный релиз Pokemon Legends: Arceus состоится 28 января 2022 года. Игра будет эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch.

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