Токио, 24 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Нескольким геймерам удалось заполучить копии игры Pokemon Legends: Arceus за 10 дней до официального релиза. Об этом пишет портал VGC.

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Игроки начали транслировать своё прохождение игры в TikTok и Instagram, раскрывая различные секреты сюжета и игрового процесса. Как именно им удалось заполучить копии Legends: Arceus пока неизвестно.

Вероятно, Nintendo и The Pokemon Company в ближайшее время ограничат доступ к этим трансляциям.

Напомним, что полноценный релиз Pokemon Legends: Arceus состоится 28 января 2022 года. Игра будет эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch.