Киев, 24 января 2022, 11:25 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины считает преждевременным решение Государственного департамента Соединенных Штатов об отъезде членов семей американских дипломатов и добровольном выезде части сотрудников посольства в Киеве. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
В ведомстве отметили, что фактически кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину из соображений предосторожности, эскалацию вокруг Украины в Вашингтоне не считают неминуемой.
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