Киев, , 11:25 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины считает преждевременным решение Государственного департамента Соединенных Штатов об отъезде членов семей американских дипломатов и добровольном выезде части сотрудников посольства в Киеве. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

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«Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что фактически кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину из соображений предосторожности, эскалацию вокруг Украины в Вашингтоне не считают неминуемой.

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