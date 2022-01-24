Петропавловск-Камчатский, , 11:25 — REGNUM На камчатке в День российского студенчества, 25 января, будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции, в том числе пива, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алкоголь Eniw.ru

Читайте также: В столице Тувы на новогодние праздники запретят продажу спиртного

Запрет распространяется на все торговые точки, за исключением предприятий общественного питания. В кафе, барах и ресторанах алкоголь разрешено продавать.

Аналогичный запрет в крае также действует 1 июня в Международный день защиты детей, 27 июня в День молодёжи России и 1 сентября в День знаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Тувы Кызыле в праздничные дни с 31 декабря по 9 января ввели запрет на розничную продажу алкоголя, в том числе пива.