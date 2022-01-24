Москва, , 11:34 — REGNUM Межафганские переговоры в норвежском Осло проходят без участия российской стороны, сообщил 24 января спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Российские представители не участвуют во встрече в Норвегии даже как наблюдатели, уточнил он. Кабулов также сообщил, что визиты представителей радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или спецпредставителя США по Афганистану Томаса Уэста в Москву после переговоров в Осло не планируются.

«Не планируем», — сказал Кабулов ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, норвежский МИД пригласил в Осло представителей радикального афганского движения во главе с министром иностранных дел во временном правительстве этой страны Амир Ханом Моттаки. Делегация прибыла в Норвегию 23 января. До 25 января с участием радикалов запланированы консультации с различными афганскими общественно-политическими активистами, политиками из Норвегии и других стран. Кроме того, 24 января в Осло прибыл спецпредставитель США по Афганистану.

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