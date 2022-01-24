Белгород, , 11:31 — REGNUM Интерактивную карту, отображающую работу коммунальной техники, запустили в Белгородской области, сообщает 24 января корреспондент ИА REGNUM.

Снегоуборочная техника Дарья Драй © ИА REGNUM

Сервис позволяет увидеть сколько и какая техника задействована в муниципалитетах на расчистке дорог. По данным на утро 24 января, у коммунальщиков в наличии есть 770 единиц транспорта, задействовано в уборке снега 303 автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, власти закупили для муниципалитетов более 1 100 единиц нового спецтранспорта.

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