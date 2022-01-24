Бухарест, , 11:22 — REGNUM Глава профсоюза перевозчиков Бухареста при центральной транспортной компании румынской столицы STB Василе Петрариу объявил о прекращении своих общественных полномочий. Об этом 24 января сообщает бухарестский информационный портал News.ro.

Протест Nathan Keirn

Причины отставки В. Петрариу не уточняются. Известно лишь, что утром 24 января он призвал мэра Бухареста Никушора Дана «сделать то же самое».

«Вы тоже должны уйти в отставку, поскольку не можете урегулировать транспортный коллапс в городе», — отметил он.

Информации о реакции десятков тысяч бастующих работников системы бухарестского транспорта на подобный шаг своего профсоюзного лидера не поступало. Предполагается, что это вызовет новую волну протеста: В. Петрариу пользуется заслуженным уважением и популярностью у местных транспортников.

Напомним, забастовка водителей автобусов, троллейбусов и трамваев в Бухаресте продолжается уже пятый день. Манифестанты требуют повышения заработной платы, увеличения социальных пособий и улучшения условий труда. На данный момент в столице Румынии функционирует только 20% городского наземного общественного транспорта.