24 января 2022 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 12:35 — REGNUM Председатель ПСР и президент Эрдоган относительно продолжающегося кризиса между Россией и Украиной заявил:

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы не можем согласиться с тем, что кризис между Россией и Украиной может усугубиться. Мы можем выступить посредником, чтобы между Россией и Украиной установился и преобладал мир».

Эти заявления Эрдоган сделал после посещения Музея исламских цивилизаций в стамбульской мечети Чамлыджа. Отметив, что отношения между Россией и Турцией продолжаются «в мирном ключе, какого не было прежде за всю историю», Эрдоган продолжил свою речь следующими словами:

«Во избежание нарушения границы в регионе между Россией и Украиной любое развитие событий в сторону оккупации или войны приведет к нарушению мира в регионе. Мы не приемлем возникновения беспорядков между Украиной, население которой составляет 40 миллионов человек, и Россией, так как это серьезно повлияет на этот регион. Наши взаимоотношения с Россией продолжают оставаться на очень хорошем уровне. У нас мирные отношения, которых не было за всю историю. Российско-турецкие отношения продолжают развиваться. То же самое с Украиной. Мы не можем согласиться с тем, чтобы эти позитивные события превратились в негатив в отношениях между Россией и Украиной. Мы можем выступить посредником, особенно по вопросу установления мира между Россией и Украиной. Мы заявили, что готовы сделать все от нас зависящее в этом отношении. В ближайшее время у меня запланирован визит на Украину. В этот период, возможно, я переговорю по телефону с господином Путиным или приеду с визитом в Москву. Мы хотим, чтобы в регионе воцарился мир».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган .tccb.gov.tr

Как эти заявления президента Эрдогана были восприняты в социальных сетях?

Эксперт по международным отношениям Ознур Кючюкер Сирене публикует следующий комментарий:

@SireneOznur: «На мой взгляд, Россия не будет вторгаться на Украину, как заявили Байден и американцы… Президент Эрдоган в ближайшие недели отправится с визитом на Украину, и российская сторона отнеслась к этому положительно. Я не отказываюсь от своих слов: Турция будет ключевой страной в этом кризисе».

Государственный служащий в отставке Селахаддин публикует следующий ответ на этот комментарий:

@Selahad91756726: «Посмотрим, как Турция, не способная разобраться со своим внутренним кризисом, разрешит кризис между Россией и Украиной…»

Пользователь с ником Sürur-u Sine отвечает на это следующим образом:

@SururuSine: «Я думаю, что мы не сможем стать ключевой страной… однако нас покажут именно в таком свете. В Европе никто не захочет столкнуться с Россией. Особенно в такое время, когда так важен газ…»

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган President.gov.ua

Телеканал Atv Haber преподнес эту информацию в виде предупреждения:

@AtvHaberTurkiye: «Предупреждение Эрдогана в адрес России и Украины. Президент Эрдоган относительно переживаемого кризиса между Россией и Украиной заявил: «Мы готовы вмешаться, чтобы разрешить кризис». На встрече с делегацией Ассоциации бизнесменов MÜSİAD Эрдоган также высказался по вопросам, касающимся экономики».

Пользователь с ником Linener публикует следующий комментарий:

@Beynelmilel02: «Предложение Эрдогана выступить посредником между Россией и Украиной является показателем того, что правительство что-то знает о происходящем в мире. Россия неоднократно заявляла, что не будет разговаривать с Украиной и что Украина должна обратиться к автономным структурам в Донбассе. И, несмотря на это, он предлагает посредничество…»

Пользователь по имени Умат Хайяль публикует следующий комментарий:

@umuthayal2023: «Если события будут развиваться таким образом, то, возможно, последствия этого затронут и нас… это может стать причиной для беспокойства».

Пользователь Зекерийя Кахведжи публикует следующий комментарий:

@KahveciZekeriya: «Россия занимает первое место в мире по площади территории. Сильная страна. Что ей еще надо? Если она начнет войну, разве это снова не затронет простых российских граждан? Украина и так не сможет напасть. Что касается Турции, мы пытаемся немного прийти в себя, а если там разразится кризис, он заденет и нас».

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

Пользователь с ником Allahın Kulu (Раб Божий) публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего сообщения:

@ak_saclibiri: «В этот период война будет во вред обеим странам. Пока весь мир втянут в гиперинфляцию действиями глобальных элит, эта война сделает их легкой добычей. Россия, как националистическое государство, конечно, осознает это. Какие бы громкие заявления они ни делали, они не развяжут войну».

Темель Тосун публикует следующий комментарий:

@bilenbilmez: «Байден хочет доставить неприятности Евросоюзу и Путину. Поэтому он так тщательно втихаря ищет возможности для вторжения России на Украину. Путин не дурак, он на это не поведется. Однако повсеместно существуют провокации, которые могут привести к такому ходу событий».