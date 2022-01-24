Екатеринбург, , 11:21 — REGNUM На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области начнут выпуск беспилотных «Ласточек». О дате начала выпуска пока не сообщается. На данный момент на заводе проходят испытания первого в Европе поезда с сертифицированным машинным зрением, сообщили в группе «Синара»

В вагоне электропоезда «Ласточка» JaReD

С рабочим визитом 22 января на предприятии побывали заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и заместитель министра финансов РФ Алексей Сазонов. Чиновникам представили опытный образец электропоезда с асинхронным двигателем, который находится на финальной стадии сборки. Первый электровоз новой серии представят в феврале 2022 года.

Отметим, на сегодняшний день на заводе выпустили 204 «Ласточки», которые курсируют в 25 регионах страны. Кроме того, продукция предприятия получила признание и за рубежом. В 2021 году впервые уральские электровозы пошли на экспорт.