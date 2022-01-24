Казань, 24 января, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Татарии расследуют уголовное дело, возбужденное по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

mosaic36 Убийство

Тела 20-летней и 18-летней двоюродных сестер с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений были обнаружены в одном из домов в селе Мелекес Тукаевского района Татарии 23 января. Затем в автомобиле на стоянке в Елабужском районе республики нашли тело 25-летнего супруга одной из погибших. По версии следствия, мужчина учинил расправу с женщинами, а затем покончил с собой. Предварительно, супруг на почве личных неприязненных отношений убил жену и ее сестру.

По материалам местных СМИ, погибшие супруги только три дня назад сыграли свадьбу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вечером 4 января 38-летний мужчина распивал спиртные напитки с 61-летней матерью. Во время ссоры сын нанес женщине множественные удары руками и ногами, а после побоев лег спать. Утром он обнаружил потерпевшую мертвой, после чего расчленил тело и спрятал в лесопосадках на территории города.

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