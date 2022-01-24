Москва, , 11:20 — REGNUM Минувшая неделя (17−23 января) завершилась на Уолл-стрит на минорной ноте, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

«Больше остальных пострадал высокотехнологичный Nasdaq Composite, который пережил худшую пятидневку с весны 2020 года, когда начало пандемии обвалило все мировые рынки.

По итогам пятничной сессии индекс просел на 2,7% и теперь находится в 17% от рекорда, установленного в ноябре. S&P 500, который отступил от исторического максимума уже более чем на 8%, подешевел почти на 2%, тогда как Dow Jones снизился на 1,30%.

Если на минувшей пятидневке одним из главных драйверов распродаж послужил рост доходности трежерис, то в предстоящие дни площадки могут испытать еще один стресс, на этот раз с подачи ФРС США.

На двухдневном заседании, которое завершится 26 января, Центробанк оставит курс монетарной политики неизменным, но с большой долей вероятности подтвердит намерение приступить к повышению ставок в марте.

Фундаментальные показатели экономики США действительно оправдывают ужесточение политики, особенно на фоне рекордной инфляции.

Однако сейчас, когда инвесторы только пытаются свыкнуться с окончанием эры дешевых денег, опасаются, что излишне агрессивные шаги регулятора могут если не задушить, то как минимум затормозить экономическое восстановление, особенно учитывая тот факт, что пандемия еще не закончилась.

В подтверждение сохранения этих страхов, азиатские рынки преимущественно упали на торгах в понедельник. Масла в огонь подлил Goldman, который в базовом сценарии прогнозирует четыре повышения ставки ФРС в 2022 году (март, июнь, сентябрь и декабрь), но также допускает, что повышений может оказаться и больше.

Более того, банк не исключает, что Федрезерв будет принимать какие-либо меры ужесточения на каждом заседании до тех пор, пока ситуация (вероятно, с той же инфляцией) не изменится.

Так, сводный региональный индекс АТР MSCI снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng лишился 1,16%, а южнокорейский Kospi подешевел на 1,5%.

При этом китайский Shanghai Composite сумел отыграть утренние потери и к закрытию расположился непосредственно над уровнем старта торгов, а японский Nikkei 225 и вовсе набрал четверть процента.

Тем временем американские фьючерсы отскочили и вышли на положительную территорию, предпринимая скромные попытки восстановления. Однако улучшение настроя может оказаться обманчивым и смениться новыми продажами в ходе предстоящей сессии.

Скорее, сейчас игроки частично выкупают недавний обвал, пользуясь привлекательными уровнями для краткосрочных спекуляций, поскольку предлогов для устойчивых и активных покупок сейчас нет», — считает эксперт.

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