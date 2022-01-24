Сеул, 24 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 555 человек. Об этом 24 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 24 января в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 569 299 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 86,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1819 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 43 803 685 человек. Уровень полной вакцинации составил 85,4%.

«Бустерную» дозу получили 13 181 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 25 245 905 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 7513 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 741 413.

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