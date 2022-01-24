Тбилиси, , 11:20 — REGNUM При правительстве Грузии создана комиссия по строительству грузинского культурного центра в Иордании. Об этом 24 января сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании.

Ян ван Скорел. Крещение в Иордане. 1530

«Грузии передали 4 тысячи квадратных метров земли на реке Иордан недалеко от места крещения Спасителя. По благословению патриарха Грузии мы планируем построить там грузинский культурный центр», — сказал Гарибашвили.

Он сообщил, что в комиссию включат представителей Грузинской православной церкви. Члены комиссии будут работать над проектом, после чего начнутся работы по строительству центра.

Стоит отметить, что о передаче Грузии земли в Иордании стало известно в 2018 году. Ранее сообщалось, что там будет построен православный храм.