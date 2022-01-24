Москва, , 11:19 — REGNUM Русская православная церковь рекомендует настоятелям и игуменам в приходах и монастырях перенести все массовые мероприятия в онлайн-формат. Об этом ТАСС заявил председатель информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александр Волков.

Церковь Алексей Колчин © ИА REGNUM

«В связи с заметным ростом заболеваемости настоятелям храмов были разосланы необходимые уточняющие указания со стороны первого викария святейшего патриарха митрополита Дионисия, в которых содержится предписание о необходимости подробного исполнения всех установленных мер, связанных с ограничениями, в том числе наблюдение за сотрудниками с точки зрения состояния их здоровья. Массовые мероприятия в храмах — в первую очередь занятия в воскресных школах в тех храмах, где большое количество учащихся и не вполне приспособленные для этого помещения, — тоже было рекомендовано ограничить или перевести в онлайн-формат», — сказал Волков.

По его словам, любые другие занятия и встречи в храмах также предлагается перенести в онлайн-режим, чтобы «ограничить пересечение людей».