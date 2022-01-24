Лос-Гатос, США, , 11:18 — REGNUM Инсайдер Чарльз Мёрфи утверждает, что Sony начнёт снимать супергеройский фильм «Мадам Паутина» уже в 2022 году. Об этом 24 января пишет портал Comic Book.

Человек-паук Cristian Bortes

По словам Мёрфи, Sony уже выделила для этого проекта место в своём съёмочном графике. Но пока не назначила конкретную дату.

Добавим, что Мадам Паутина — это героиня из комиксов о Человеке-пауке. По слухам, главную роль в предстоящем фильме может исполнить Сандра Буллок.

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