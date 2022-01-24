Лос-Анджелес, США, 24 января, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В очередном интервью Роберт Паттинсон, который сыграет Бэтмена в предстоящем кинокомиксе режиссёра Мэтта Ривза, затронул тему психологии популярного супергероя. Об этом 24 января сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

«У Бэтмена есть такое правило: он не должен убивать. Его можно интерпретировать двояко», — сказал Паттинсон, пояснив, что либо персонаж хочет лишь добиться того, чтобы злодеи были наказаны, либо его самообладание мешает ему переступить черту. Актёр добавил, что с самой первой репетиции думал о том, что если Бэтмен ночами напролёт охотится за преступниками, то не может быть, чтобы он не получал от этого удовольствие.

«Он страдает, и это желание переполняет его», — отметил исполнитель роли Бэтмена, добавив, что в драках разум его персонажа прояснятся и он успокаивается. Паттинсон также выразил уверенность в том, что в бою Бэтмен видит в каждом противнике того самого человека, который убил его мать.

Напомним, премьера «Бэмена» Мэтта Ривза запланирована на 3 марта 2022 года. Ранее режиссёр в публикации в Twitter дал понять, что релиз фильма состоится в срок, и что Warner Bros. не собирается его переносить.