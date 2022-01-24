Маскат, 24 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Эскадра пятого флота ВМС США задержала судно с грузом взрывчатых веществ в Оманском заливе. Об этом сообщает телеканал Belqees TV.

U.S. Navy Корабли ВМС США

По данным журналистов, на борту судна было обнаружено 40 тонн взрывчатки, которая может быть использована для производства мин и других видов вооружений.

По данным телеканала, маршрут, которым следовало судно, используется для контрабандных поставок оружия на территорию Йемена.

«Корабли ВМС США перехватили корабль, который не поднимал флага какой-либо страны и следовал из Ирана по маршруту, регулярно используемому для перевозки оружия в Йемен. На борту вооруженные силы США обнаружили 40 тонн (36 300 кг) карбамида — химического соединения для сельскохозяйственных целей, которое, как известно, может быть использовано для изготовления взрывчатых веществ», — цитирует Belqees-TV заявление командования ВМС США.