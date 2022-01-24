ВМС США перехватили в Оманском заливе судно с грузом взрывчатых веществ
Маскат, 24 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Эскадра пятого флота ВМС США задержала судно с грузом взрывчатых веществ в Оманском заливе. Об этом сообщает телеканал Belqees TV.
По данным журналистов, на борту судна было обнаружено 40 тонн взрывчатки, которая может быть использована для производства мин и других видов вооружений.
По данным телеканала, маршрут, которым следовало судно, используется для контрабандных поставок оружия на территорию Йемена.
«Корабли ВМС США перехватили корабль, который не поднимал флага какой-либо страны и следовал из Ирана по маршруту, регулярно используемому для перевозки оружия в Йемен. На борту вооруженные силы США обнаружили 40 тонн (36 300 кг) карбамида — химического соединения для сельскохозяйственных целей, которое, как известно, может быть использовано для изготовления взрывчатых веществ», — цитирует Belqees-TV заявление командования ВМС США.