Лима, 24 января, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Около тысячи человек провели акцию протеста в Лиме у нефтеперерабатывающего завода La Pampilla, управляемого испанской компанией Repsol. Об этом пишет агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Митингующие протестовали против разлива нефти, которая распространилась на море и пляжи центрального побережья Перу.

Общественники и экоактивисты прошли по улицам района Вентанилья в провинции Кальяо, соседней с Лимой, до нефтеперерабатывающего завода.