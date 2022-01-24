Москва, , 11:12 — REGNUM В Москве за прошедший 2021 год восстановлено в правах рекордное количество дольщиков — 5006 пострадавших граждан. В 2020 году получили квартиры лишь 2892 дольщика, сообщили в Стройкомплексе.

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Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию 53 домов в девяти жилых комплексах.

Она уточнила, что с 2011 года (с начала деятельности Москомстройинвеста) и по настоящее время в Москве восстановлены права 24 тыс. 268 обманутых дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, полностью решить проблемы всех обманутых дольщиков в Москве, планируется в 2022—2024 гг.

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