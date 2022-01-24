Торонто, Канада, , 11:12 — REGNUM Разработчики из Ubisoft Toronto сообщили, что следующее обновление Watch Dogs: Legion станет для игры последним. Об этом 24 января пишет издание PC Gamer.

Компьютерная игра Watch Dogs: Legion

После окончания поддержки со стороны разработчиков в игре будут циклически повторяться онлайн-сезоны с третьего по пятый. Однако геймеры могут не рассчитывать на новый контент.

Добавим, что с релиза Watch Dogs: Legion не прошло и полутора лет. Вероятно, онлайн-режимы проекта не пользовались большой популярностью.

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