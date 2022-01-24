Москва, 24 января, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Административное дело возбуждено в отношении швейцарского производителя аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Hamilton Medical AG, который не предоставил запрошенные сведения. Об этом информирует пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

Информацию у компании ведомство запросило в рамках антимонопольного дела. Поводом для него стали признаки координации действий официальных дистрибьюторов производителя при участии в госзакупках на поставку аппаратов ИВЛ.

Швейцарский производитель аппаратов не предоставил сведения, которые нужны для полного и всестороннего рассмотрения дела. В ведомстве не получили от компании и соответствующих пояснений.

Зарубежной компании грозит штраф, если её вина будет установлена, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина проверит цены на ПЦР-тесты.

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