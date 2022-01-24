Астана, 24 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Нурболата Айдапкелова с поста руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам. Об этом 24 января сообщает пресс-служба главы государства.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

На сайте президента обнародовали указ об освобождении от должности. Причины такого решения не указаны. О назначении нового главы статистического ведомства пока не сообщается.

Айдапкелов руководил Бюро нацстатистики с мая 2016 года. За время его руководства, с 1 сентября по 30 октября 2021 года в республике прошла перепись населения.

Напомним, согласно данным переписи населения Казахстана, в республике проживает 19 169 550 человек. Из них 70,18% являются казахами. Доля трудоспособного населения составила 59,08%.