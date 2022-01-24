Пекин, 24 января, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр в Пекине, являются абсолютной ложью. Об этом 24 января заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

«Соответствующая публикация является абсолютной ложью, это не только провокация», — сказал он.

При этом 22 января агентство Bloomberg со ссылкой на дипломата в столице Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы мог обратиться с просьбой к президенту Российской Федерации Владимиру Путину не начинать «вторжение» на Украину во время зимней Олимпиады в Пекине.

Как передавало, 23 января посольство Китайской Народной Республики в России назвало провокацией публикации американских СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента Российской Федерации Владимира Путина «не нападать на Украину» во время проведения зимних Олимпийских игр в Пекине.