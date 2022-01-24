Париж, , 11:10 — REGNUM Политика, которую Запад проводит в отношении России, является «самоубийственной». Такое мнение в беседе с изданием Atlantico высказал доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.

Россия угрожает существованию США Иван Шилов © ИА REGNUM

Он видит Запад «стратегически непоследовательным и политически подорванным изнутри своими противоречиями и деконструктивной идеологией потребления и индивидуализма».

Экс-разведчик Франции назвал истинных виновных в кризисе на Украине.

«Я считаю, что изначально именно Запад и украинская оппозиция несут ответственность за этот кризис», — подчеркнул он.

По его словам, украинская оппозиция предпочла силой свергнуть демократически избранного президента Виктора Януковича, при этом западные страны поощряли и поддерживали этот госпереворот, «попирая ценности и правила, которые сами отстаивают по всему миру». После этого новый режим в Киеве приступил к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что США и Европа закрыли глаза.

Денесе подчеркнул, что всё указывает на то, что «атлантистская русофобия» стала непременным способом существования для США и НАТО. При этом, вместо того, чтобы ослабить напряжённость, Запад только усиливает её.

Бывший разведчик отмечает, что Вашингтон бы никогда не отнесся спокойно к регулярным полётам самолётов РФ у берегов США или дислокации российских войск в Мексике.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинская пропаганда утверждает, якобы причиной войны в Донбассе стали не государственный переворот в Киеве и карательная операция ВСУ, начатая по приказу незаконного киевского режима, а некая «российская агрессия», доказательств которой Украина не может предоставить вот уже почти семь лет.