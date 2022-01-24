Иерусалим, , 11:10 — REGNUM Израиль находится на пике заражений «Омикроном». Об этом заявил профессор Эран Сегаль из Института Вейцмана изданию «Вести Израиль» 24 января.

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«Заболеваемость распространяется в нашей стране подобно моделям, которые мы уже видели в других странах мира, — сказал эксперт. — На этой неделе должно начаться снижение масштабов заражения».

По подсчетам профессора, коронавирусом заразились более трех млн жителей Израиля. Он также заявил, что к текущей неделе Израиль занимает первое место в мире по распространению коронавируса.

В Израиле полностью привиты более шести млн жителей, ревакцинированы 4,2 млн. Население страны — около 9,3 млн.