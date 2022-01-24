Москва, , 11:05 — REGNUM Новый (XII) сезон Московской студенческой киберспортивной лиги (МСКЛ) стартует уже 14 февраля 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января сообщили в пресс-службе ФКС Москвы.

Киберспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

В турнире примут участие команды высших и средних специальных учебных заведений столицы. Студенты будут соревноваться в восьми видах программы: Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Dota 2, League of Legends, StarCraft II, FIFA 22, Hearthstone и Clash Royale.

Ожидается, что XII сезон МСКЛ пройдёт в новом формате — соревнования начнутся с Открытого дивизиона, продолжатся Высшим дивизионом и завершатся масштабным Гранд-финалом. Его победители получат право выступить в зональном этапе Всероссийской киберспортивной студенческой лиги.

Напомним, что МСКЛ — это первая в России студенческая киберспортивная лига, в которой принимают участие студенты вузов и ссузов страны. Она была основана в 2013 году.

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