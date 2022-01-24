Эль-Хасака, Сирия, 24 января 2022, 11:09 — REGNUM В сирийском городе Хасака продолжается антитеррористическая операция по поиску и ликвидации боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бежавших из тюрьмы «Гавайран». Об этом сообщает агентство ANHA.

Боец курдского Отряда народной самообороны (YPG)
Боец курдского Отряда народной самообороны (YPG)
Kurdishstruggle

По данным журналистов, курдские ополченцы из «Сирийских демократических сил» ликвидировали 23-х боевиков, а также задержали 89 человек. В операции активно применяется военная техника, в небе над Хасакой постоянно находится авиация ВВС США.

Отмечается, что часть из сбежавших боевиков всё ещё укрывается в жилой застройке. В связи с этим в Хасаке объявлен комендантский час, жители прилегающих к тюрьме районов эвакуируются на время проведения контртеррористической операции.