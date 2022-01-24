Эль-Хасака, Сирия, 24 января, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В сирийском городе Хасака продолжается антитеррористическая операция по поиску и ликвидации боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бежавших из тюрьмы «Гавайран». Об этом сообщает агентство ANHA.

Kurdishstruggle Боец курдского Отряда народной самообороны (YPG)

По данным журналистов, курдские ополченцы из «Сирийских демократических сил» ликвидировали 23-х боевиков, а также задержали 89 человек. В операции активно применяется военная техника, в небе над Хасакой постоянно находится авиация ВВС США.

Отмечается, что часть из сбежавших боевиков всё ещё укрывается в жилой застройке. В связи с этим в Хасаке объявлен комендантский час, жители прилегающих к тюрьме районов эвакуируются на время проведения контртеррористической операции.