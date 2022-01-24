Иерусалим, 24 января, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Зимняя буря «Эльпис» принесет в Израиль ливни, ветер и снегопад, пик непогоды придется на 26 января, сообщает Ynet. Всю неделю в стране ожидаются обильные осадки.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Зима

В ночь на 24 января в Израиле начались дожди, которые, как ожидается, усилятся в течение 25 января и распространятся с севера к югу. 26 января ожидается снегопад в центре Израиля, в том числе в Иерусалиме, температура 24 января в Иерусалиме — 4−7 С. Буря прекратится в стране в субботу, 29 января.

В конце 2021 года на Израиль обрушилась буря, которая впервые в истории этой страны получила собственное название — «Кармель». Европейский климатический проект, к которому подключился Израиль, обязывает страну давать значительным бурям названия. Имена следующих установлены заранее — «Ярит», «Джоэль», «Лави».

Самый серьезный снегопад случился в Израиле в 1950 году, когда снег лежал даже в прибрежных районах, высота снежного покрова в Иерусалиме достигла 60 см, а тяжелые погодные условия значительно вредили репатриантах, которые в то время размещались в палатках. В одном из лагерей репатриантов рухнула крыша, погибли четыре человека. Подача электричества прекратилась во множестве населенных пунктов страны, общественный транспорт не ходил, не работали телефонные линии, наблюдались задержки с поставками продовольствия и товаров первой необходимости.