Москва, , 11:03 — REGNUM В России ценность наличных будет возрастать, хотя доля операций с ними продолжит сокращаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание заместителя председателя ЦБ РФ Михаила Алексеева о том, что население сохранит спрос на наличные деньги.

Наличные Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Отказаться от наличных действительно невозможно, так как финансовые мошенники, как Соловьи-разбойники, свободно промышляют на многих «финансовых дорогах», — сказал Ордов. — Например, придя в банк вы можете с удивлением узнать, что вы не можете закрыть свой депозит в полном объеме, так как есть лимит на выдачу вам ваших денег в наличной форме, причем на передачу в банк наличных денег лимита нет. Уже впору говорить не о широко известном принципе «Знай своего клиента», а о современной его интерпретации — «Знай свой банк».

Как пояснил Ордов, кризисный 2020 год показал уникальную ситуацию, когда даже вынужденный переход в «серый» бизнес сопровождался не переходом в наличные платежи, а лишь расширением использования безналичных платежей физическими лицами вместо юридических.

«Возможно, столь высокая доля жителей РФ (29%), отказавшихся от использования наличных, объясняется правовыми лакунами в налоговом кодексе, что явно невозможно в иных странах с развитой экономикой», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что Россия в части распространения безналичных платежей выглядит лучше большинства стран мира.

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