Киев, 24 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. На Украине партия бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» уверенно лидирует в рейтинге политических сил с поддержкой 18,9%, опережая партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа» более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Отмечается, что если бы выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, то 18,9% определившихся с выбором респондентов отдали бы голос за партию Порошенко, за «Слугу народа» — 13,7%.

Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» пользуется поддержкой у 13,7% избирателей, «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 11,6%.

Опрос был проведен 20−21 января среди 1 205 респондентов методом телефонного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не отслеживают ситуацию вокруг возвращения на Украину экс-президента страны Петра Порошенко и судебного заседания в его отношении по делу о государственной измене.