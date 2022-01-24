Пекин, 24 января 2022, 11:01 — REGNUM Несмотря на клевету и усилившуюся дезинформацию со стороны стран Запада отношения России и Китая будут стабильно развиваться. Об этом 24 января заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Это не только клевета на отношения, поддерживаемые между нашими странами, вызов в наш адрес, но и попытки очернить зимнюю Олимпиаду в Пекин», — завил он в ответ на вопрос о том, каким образом Пекин относится к участившимся ложным новостям отдельных западных СМИ об отношения РФ и КНР на высшем уровне.
«Я хочу подчеркнуть, что китайско-российские отношения зрелые и стабильные, и любые попытки бросить им вызов обречены на провал», — добавил Лицзянь.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти США должны понять, что их политика «двойного сдерживания» России и Китая абсолютно анахронична и не имеет перспектив.