Пекин, 24 января, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Несмотря на клевету и усилившуюся дезинформацию со стороны стран Запада отношения России и Китая будут стабильно развиваться. Об этом 24 января заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

China News Service Чжао Лицзянь

«Это не только клевета на отношения, поддерживаемые между нашими странами, вызов в наш адрес, но и попытки очернить зимнюю Олимпиаду в Пекин», — завил он в ответ на вопрос о том, каким образом Пекин относится к участившимся ложным новостям отдельных западных СМИ об отношения РФ и КНР на высшем уровне.

«Я хочу подчеркнуть, что китайско-российские отношения зрелые и стабильные, и любые попытки бросить им вызов обречены на провал», — добавил Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти США должны понять, что их политика «двойного сдерживания» России и Китая абсолютно анахронична и не имеет перспектив.