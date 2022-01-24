Питтсбург, США, , 11:01 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Евгений Малкин (сс) Michael Miller

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили нападающие Каспери Капанен и Джефф Картер. Российский форвард Евгений Малкин отдал одну результативную передачу.

В составе «Виннипега» точными бросками отметились форварды Блейк Уилер и Кайл Коннор.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Питтсбурга». Решающий бросок исполнил нападающий Сидни Кросби.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 57 очков. «Виннипег» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 41 очком.

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