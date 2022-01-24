д. Выра, , 11:02 — REGNUM В Ленинградской области продолжаются поиски женщины, нырнувшей в купель во время Крещенских купаний, сообщили 24 января ИА REGNUM в пресс-службе Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД).

Поиски утонувшей в реке Оредеж продолжаются. Пресс-служба ВОСВОД

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несчастный случай произошел вечером 19 января на реке Оредеж. 40-летняя женщина вместе с детьми пришла окунуться в импровизированную купель, которая не была оборудована по всем правилам безопасности, и утонула. Как рассказали во ВОСВОДе, в понедельник, 24 января, поиски женщины продолжились. В помощь водолазы используют телеуправляемый подводный аппарат RovBuilder, который управляется с поверхности с помощью специальных джойстиков, оснащённых экранами для моментального анализа происходящего.

«Он позволяет получить точную визуальную информацию о состоянии объектов в водной толще с возможностью видеозаписи для дальнейших обследований», — пояснил собеседник агентства.

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