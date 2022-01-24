Москва, , 11:06 — REGNUM Арбитраж Москвы 4 марта 2022 года планирует начать рассмотрение финансового иска госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) к ПАО «Национальный банк «Траст», которое подконтрольно Центробанку РФ. В споре речь идёт о взыскании более 13 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Банк «Траст»

С иском АСВ обратилось 12 января 2022 года. Позднее дело приняла судья Дьяконова. В споре речь идёт «о возврате права требования по договору займа». Сумма претензий составляет 13 651 946,21 рубля.

На сегодня АСВ — конкурсный управляющий банка «Советский». Вероятно, именно в интересах последнего оно и выступает в судебном заседании, так как «Советский» проходит в споре третьим лицом.

Напомним, банк «Советский», созданный в октябре 1990 года, остался без лицензии 3 июля 2018 года. На 2018 год АО по размеру активов было на 111-м месте в России.

На начало декабря 2021 года у «Советского» установлены долги перед 116 кредиторами на общую сумму более 12,145 млрд рублей. По последним открытым данным, 99,9% акций «Советского» принадлежало «Татфондбанку» — крупному банку из Татарии, крах которого в 2017 году привёл к банковскому кризису в республике.