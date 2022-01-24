Нижний Новгород, , 10:54 — REGNUM В отношении 31-летнего жителя Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Жестокое обращение с детьми (сс) pgbsimon

По данным следствия, в период с 31 декабря прошлого года по 17 января текущего года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в Нижнем Новгороде причинял физические и психические страдания малолетнему пасынку путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий.

Телесные повреждения у ребёнка были обнаружены сотрудниками посещаемого им дошкольного учреждения.

Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Также следователи устанавливают, совершались ли противоправные действия против другого ребенка, проживающего в данной семье. Юридическая оценка будет дана и действиям матери обоих детей.

В настоящее время оба ребенка изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе на 10-летнего мальчика напал молодой человек и нанес несколько ударов по голове каким-то предметом. Позже неизвестный скрылся. По факту покушения на убийство малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело.

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