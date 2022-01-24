Петропавловск-Камчатский, 24 января, 2022, 10:53 — ИА Регнум. На Камчатке 24 января загорелась котельная в селе Никольском Алеутского муниципального округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Pexels Пожар

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Информация о возгорании поступила в 16:12 по местному времени. Локализовать пожар удалось к 17:55. Огнём охвачены 240 квадратных метров здания.

В тушении пожара задействованы 12 человек и три единицы техники.

Возгорание на котельной взяли на контроль в правительстве Камчатки. Местным властям обещают оказать помощь в восстановлении работы котельной. Население, в случае невозможности запустить подачу тепла с котельной оперативно, обеспечат обогревателями.

Котельная снабжала теплом многоквартирные и частные дома, в которых проживает 151 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке ночью 23 января загорелся двухэтажный склад автозапчастей и строительных материалов на улице Военное шоссе. Через восемь минут после сообщения о возгорании пожарные были на месте.