Мельбурн, Австралия, 24 января, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одержал победу над представителем Хорватии Марином Чиличем в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 3 часа 35 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4).

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Оже-Альяссим 21 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 24 эйса, восемь ошибок на подаче и 2 из 2 брейков.

В четвертьфинале турнира Оже-Альяссим сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

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