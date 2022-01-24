Джакарта, , 10:53 — REGNUM Управление здравоохранения Индонезии расследует причину смерти ребенка после вакцинации от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Индонезийские дети Department of Foreign Affairs and Trade

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Погибла ученица 4-го класса начальной школы, которая прошла вакцинацию от коронавируса 15 января. Ребенок пожаловался на боль и рвоту и 19 января был доставлен в медицинский центр.

Кроме того, есть дети, которые получают медицинскую помощь после вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии зафиксировало 1626 случаев заражения штаммом «Омикрон».

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