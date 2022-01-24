Берлин, , 10:53 — REGNUM «Началом конца» пандемии COVID-19 может стать штамм коронавируса «Омикрон». Такое мнение 24 января высказала эксперт в области микробиологии и эпидемиологии инфекционных болезней, консультант Олимпийской спортивной конфедерации Германии Барбара Гертнер, ее слова приводит агентство DPA.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«Я бы не удивилась. Честно говоря, я предполагаю, что «Омикрон» — это начало конца», — сказала она.

При этом Гертнер указала, что такого рода прогнозы нельзя сделать наверняка, однако это, по ее мнению, «соответствует тому, что известно о других пандемиях», так как все они заканчивались рано или поздно.

Также вирусолог предположила, что пандемия коронавируса закончится к началу следующего года.

«Конечно, всегда можно изображать все в черном цвете и видеть опасность, но данных о том, что мы еще десять лет будем находиться в этом состоянии, ни у кого нет», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что в нынешнем году пандемия коронавируса может завершиться.