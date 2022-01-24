Уфа, 24 января, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Эвакуация в школах Уфы произошла из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах. Об этом 24 января сообщил председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Скрин фото Дмитрия Денисова «ВКонтакте» Эвакуация учащихся в калужской школе

«Сегодня с утра посредством электронной связи поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях общеобразовательных организаций Уфы. Проведена эвакуация, организована проверка сообщений», — сообщил Гумеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 24 января в Уфе эвакуировали 11 учебных заведений.