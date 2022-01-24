Улан-Удэ, 24 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту смерти младенца в детской клинической больнице в Бурятии направлено на новое рассмотрение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Верховного суда республики, решение принято по итогам рассмотрения жалоб потерпевших.

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Ребёнок был госпитализирован 30 января 2019 года с диагнозом «Острый бронхит, дыхательная недостаточность 0 степени». Из-за неправильного лечения у него произошло необратимое поражение головного мозга, в результате чего малолетний пациент впал в кому и спустя полгода скончался.

Суд ранее приговорил врача-анестезиолога-реаниматолога Цыденова А.Г. за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей к 2,5 годам лишения свободы, а также лишил права заниматься врачебной деятельностью на тот же период. В связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности медик был освобождён от отбывания наказания.

С этим решением не согласились родители мальчика, которые попросили приговор отменить, поскольку в результате осужденный фактически избежал наказания за совершённое преступление.

«Судебная коллегия, рассмотрев доводы поступивших апелляционных жалоб, апелляционного представления и отменив обжалуемый приговор, пришла к выводу о направлении уголовного дела в Советский районный суд г. Улан-Удэ для рассмотрения в ином составе судей со стадии судебного разбирательства», — отметили в суде.